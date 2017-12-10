«Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби

Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в центральном матче 20 тура чемпионата России по футболу.

Столичное дерби, состоявшееся 10 декабря на стадионе «Открытие Арена», завершилось со счетом 3:0. Два мяча в составе «Спартака» забил голландский форвард Куинси Промес на 10-й и 61-й минутах игры соответственно. Третий гол на восьмой добавленной минуте второго тайма забил Марио Пашалич.

Матч дважды прерывался из-за пиротехники, которую зажигали болельщики на трибунах. В середине второго тайма из-за затрудненной видимости судья принял решение увести команды в подтрибунные помещения.

Одержав победу над ЦСКА, «Спартак» набрал 37 очков и обогнал его в турнирной таблице, переместившись на вторую позицию. ЦСКА с 35 очками опустился на пятое место. Петербургский «Зенит», занимающий третью строчку с 36 очками и имеющий игру в запасе, еще может обогнать «Спартак».

Лидерство в чемпионате перед зимней паузой удерживает московский «Локомотив», набравший 42 очка после 19 игр.