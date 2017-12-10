Криса Ри увезли в больницу с собственного концерта

Английский певец и гитарист Крис Ри потерял сознание во время собственного концерта в Оксфорде вечером 9 декабря.

Как сообщает The Guardian, во время исполнения одной из песен 66-летний музыкант внезапно схватился за микрофон и упал. Концерт был прерван, а певца экстренно отправили в больницу. По данным медиков, его состояние оценивается как «стабильное».

Год назад Крис Ри перенес инсульт, однако продолжил заниматься музыкальной деятельностью. В сентябре 2017 года он выпустил новый, 24-й в карьере, альбом «Road Songs for Lovers». Концерт в Оксфорде стал 35-м из 37 запланированных выступлений в рамках его большого европейского тура в поддержку пластинки. В ноябре музыкант дал два концерта в Москве и Санкт-Петербурге.

Chris Rea — Auberge (1991) (Original) WarmerMusicVideos