В Киеве сквер у посольства РФ решили назвать именем Бориса Немцова

Комиссия по вопросам переименований Киевского городского совета одобрила предложение назвать сквер рядом с посольством России на Воздухофлотском проспекте именем Бориса Немцова. Об этом 8 декабря сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, инициативу еще должен утвердить Киевсовет. «Я уверен, [решение] появится в самое ближайшее время», — сказал он.

«Стереть из памяти украинцев и россиян имя Немцова у Кремля не выйдет. Он был главным союзником свободной Украины и будущей демократической России», — заявил Белоцерковец.