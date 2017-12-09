Умер Леонид Броневой

Леонид Броневой известен по многим ролям в кино и на телевидении, среди которых — Мюллер в «Семнадцати мгновениях весны», Аркадий Велюров в «Покровских воротах». Он сыграл в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви» Марка Захарова, а с 1988 года работал в возглавляемом им театре «Ленком»; до этого более 25 лет он был актером московского театра на Малой Бронной.