Умер Леонид Броневой
06:46, 9 декабря 2017
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Умер актер Леонид Броневой. Ему было 88 лет.
«Сегодня в 7.30 скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой», — сообщил РИА Новости директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
По словам Варшавера, Броневой умер в больнице после тяжелой болезни, передает ТАСС.
Скончался народный артист СССР Леонид Броневой https://t.co/kMVeUl2H2J pic.twitter.com/fXiDhXF7t4— Эхо Москвы (@EchoMskRu) December 9, 2017
Леонид Броневой известен по многим ролям в кино и на телевидении, среди которых — Мюллер в «Семнадцати мгновениях весны», Аркадий Велюров в «Покровских воротах». Он сыграл в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви» Марка Захарова, а с 1988 года работал в возглавляемом им театре «Ленком»; до этого более 25 лет он был актером московского театра на Малой Бронной.