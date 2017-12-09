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Россиянка Алина Загитова выиграла финал Гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев
13:07, 9 декабря 2017
Надежный источник

Российская фигуристка Алина Загитова заняла первое место в финале Гран-при в женском одиночном катании. Турнир проходит в японском городе Нагоя.

Вот выступление Загитовой в произвольной программе:

B.ESP (HD). Alina ZAGITOVA Алина Загитова FS — 2017 Grand Prix Final
figure skating 2014

Россиянка Мария Сотскова заняла второе место, третьей стала Кейтлин Осмонд из Канады. Победительница двух последних финалов Гран-при Евгения Медведева 1 декабря снялась с соревнований из-за травмы.

В соревнованиях юниоров три первых места заняли россиянки Александра Трусова, Алена Косторная и Анастасия Тараканова.

8 декабря россиянин Михаил Коляда занял третье место в мужском одиночном катании.

Алине Загитовой 15 лет. Она выигрывала юниорский чемпионат мира, а также финал Гран-при среди юниоров. Во взрослых соревнованиях она начала участвовать в 2017 году.
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