Россиянка Алина Загитова выиграла финал Гран-при по фигурному катанию
Российская фигуристка Алина Загитова заняла первое место в финале Гран-при в женском одиночном катании. Турнир проходит в японском городе Нагоя.
Вот выступление Загитовой в произвольной программе:
Россиянка Мария Сотскова заняла второе место, третьей стала Кейтлин Осмонд из Канады. Победительница двух последних финалов Гран-при Евгения Медведева 1 декабря снялась с соревнований из-за травмы.
В соревнованиях юниоров три первых места заняли россиянки Александра Трусова, Алена Косторная и Анастасия Тараканова.
8 декабря россиянин Михаил Коляда занял третье место в мужском одиночном катании.
Алине Загитовой 15 лет. Она выигрывала юниорский чемпионат мира, а также финал Гран-при среди юниоров. Во взрослых соревнованиях она начала участвовать в 2017 году.