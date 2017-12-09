Курьерская служба сообщила о тысячах посылок, застрявших на границе из-за новых правил таможни

На таможне и складах авиаперевозчиков застряли тысячи посылок, которые были отправлены в Россию без указания ИНН получателя, как того требуют новые правила российской таможни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на курьерскую службу Shiptor.

«И зарубежные интернет-магазины, и курьерские службы понесли большие убытки из-за внезапного сюрприза ФТС. <…> К нововведениям никто не оказался готов», — заявил директор по развитию Shiptor Андрей Лямин.

По его словам, «задержки с доставкой точно будут», поскольку зарубежные интернет-магазины «еще не выработали механизм предоставления ИНН» таможне.

В Федеральной таможенной заявили РИА Новости, что «получателю экспресс-груза следует оперативно сообщить ИНН своему таможенному представителю (экспресс-перевозчику), с которым он заключил договор». Информацию о тысячах застрявших посылок в ведомстве не подтвердили и не опровергли.