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СК: Нападение на главу следственного отдела Алушты заказал начальник отделения полиции

ГСУ Следственного комитета по республике Крым
12:50, 8 декабря 2017
Надежный источник

Нападение на главу следственного отдела СК РФ по Алуште организовал начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского отдела МВД. Об этом объявило Главное следственное управление СК по республике Крым.

«По данным следствия, полицейский, желая воспрепятствовать законной деятельности сотрудника Следственного комитета, решил совершить его убийство. Для исполнения задуманного нанял двоих мужчин, пообещав денежное вознаграждение», — говорится в сообщении СК по республике.

Исполнители преступления были задержаны в Москве при участии сотрудников ФСБ и доставлены в Крым. Суд санкционировал их арест. Предполагаемый организатор нападения также отправлен в СИЗО.

«Интерфакс» со ссылкой на заявление СК уточняет, что один из исполнителей преступления — сотрудник ОМВД России по Алуште.

В отношении руководителей кадрового подразделения полиции Алушты проводится служебная проверка, по окончании которой они будут привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел.

В настоящее время организатору и исполнителям предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование в целях воспрепятствования законной деятельности при производстве предварительного расследования, а также из мести за такую деятельность). 

ГСУ Следственного комитета по республике Крым
Нападение на главу следственного отдела СК РФ по Алуште было совершено вечером 28 ноября, когда он возвращался домой. Пострадавший сотрудник СК был доставлен в больницу. Имя пострадавшего не называется, однако известно, что следственный отдел СК по Алуште возглавляет Константин Гиряков.
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