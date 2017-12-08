СК: Нападение на главу следственного отдела Алушты заказал начальник отделения полиции

Нападение на главу следственного отдела СК РФ по Алуште организовал начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского отдела МВД. Об этом объявило Главное следственное управление СК по республике Крым.

«По данным следствия, полицейский, желая воспрепятствовать законной деятельности сотрудника Следственного комитета, решил совершить его убийство. Для исполнения задуманного нанял двоих мужчин, пообещав денежное вознаграждение», — говорится в сообщении СК по республике.

Исполнители преступления были задержаны в Москве при участии сотрудников ФСБ и доставлены в Крым. Суд санкционировал их арест. Предполагаемый организатор нападения также отправлен в СИЗО.

«Интерфакс» со ссылкой на заявление СК уточняет, что один из исполнителей преступления — сотрудник ОМВД России по Алуште.

В отношении руководителей кадрового подразделения полиции Алушты проводится служебная проверка, по окончании которой они будут привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел.