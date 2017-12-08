После «Брекзита» между Великобританией и Ирландией не будет пограничного контроля

Великобритания и Евросоюз достигли договоренности по одному из ключевых пунктов соглашения о «Брекзите» — контролю на британо-ирландской границе.

Об этом по итогам переговоров, прошедших в Брюсселе в ночь на 8 декабря, объявили премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клодт Юнкер.

Стороны согласились с тем, что на границе Северной Ирландии и Ирландии не будет жесткого пограничного контроля, а все действующие соглашения, касающиеся пересечения этого участка границы, останутся в силе после выхода Великобритании из ЕС.