Папа Франциск назвал неправильным традиционный перевод молитвы «Отче наш»

Папа римский Франциск назвал неправильным перевод молитвы «Отче наш» в той его части, где содержится фраза «не введи нас в искушение». Понтифик отметил, что в искушение вводит не бог, а сатана.

Выступая на итальянском телеканале TV2000, Франциск сослался на опыт французских католиков, которые недавно заменили эту фразу на «не дай нам впасть в искушение».

«Это не Он вводит меня в искушение, а потом следит за моим падением. Отец этого не делает, отец помогает снова подняться», — сказал папа римский.

Франциск высказался по поводу перевода молитвы в беседе с тюремным капелланом Падуи, который заметил, что многие верующие спрашивают, разве может бог вводить в искушение.