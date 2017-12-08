Курс биткоина поднялся, а затем опустился на 2 тысячи долларов. За полдня

В ночь на 8 декабря курс биткоина резко упал после быстрого роста. Если днем 7 декабря криптовалюта торговалась около отметки 15 тысяч долларов, то к 5:00 утра по Москве курс вырос до 17 тысяч.

Затем за три часа биткоин подешевел сразу на 2 тысячи долларов. К 9:00 утра по Москве валюта снова стоила около 15 тысяч долларов.

Вторая по популярности криптовалюта Ethereum, напротив, за последние несколько дней упала в цене. Если 3 декабря она стоила около 480 долларов, то к утру 8 декабря курс составил около 430 долларов.