В Белом доме допустили неучастие США в Олимпиаде в Пхенчхане

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что власти США не приняли «официального решения» об участии американской сборной в Зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

«США надеются принять участие в Играх в Южной Корее. Защита американцев — главная задача, и мы работаем с корейцами и другими партнерами, чтобы обезопасить эти объекты», — написала она в твиттере.

Ранее о том, что сборная США может не поехать на Олимпиаду 2018 года, заявила представитель этой страны в ООН Никки Хейли. В интервью Fox News она сказала, что участие американцев — «открытый вопрос» из-за напряженности на Корейском полуострове.

После этого представители Олимпийского комитета США заявили, что никаких обсуждений возможного неучастия США не было, и организация планирует в следующем году отправить в Южную Корею олимпийскую и паралимпийскую сборные.