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В Белом доме допустили неучастие США в Олимпиаде в Пхенчхане

Associated Press
20:05, 7 декабря 2017
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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что власти США не приняли «официального решения» об участии американской сборной в Зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

«США надеются принять участие в Играх в Южной Корее. Защита американцев — главная задача, и мы работаем с корейцами и другими партнерами, чтобы обезопасить эти объекты», — написала она в твиттере.

Ранее о том, что сборная США может не поехать на Олимпиаду 2018 года, заявила представитель этой страны в ООН Никки Хейли. В интервью Fox News она сказала, что участие американцев — «открытый вопрос» из-за напряженности на Корейском полуострове.

После этого представители Олимпийского комитета США заявили, что никаких обсуждений возможного неучастия США не было, и организация планирует в следующем году отправить в Южную Корею олимпийскую и паралимпийскую сборные.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Сборную России до соревнований не допустили из-за допинговых нарушений. Международный олимпийский комитет позволил отдельным «чистым» спортсменам из России принять участие в Играх под нейтральным флагом.
В 2017 году напряженность на Корейском полуострове усилилась на фоне активных ядерных и ракетных испытаний КНДР. Осенью власти Северной Кореи и США высказали в адрес друг друга угрозы уничтожения; кроме того, Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменялись и личными оскорблениями.
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