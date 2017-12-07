Создатели фильма о Фредди Меркьюри нашли режиссера на замену уволенному Брайану Сингеру
Новым режиссером фильма «Богемная рапсодия» про фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри станет Декстер Флетчер, сообщает издание Variety со ссылкой на студию 20th Century Fox.
Флетчер приступит к работе над фильмом на следующей неделе. По данным источников Variety, на досъемки картины у него остается около двух недель, поскольку студия 20th Century Fox не переносила дату выхода фильма в связи с увольнением предыдущего режиссера Брайана Сингера. «Богемную рапсодию» планируют выпустить в прокат 25 декабря 2018 года.
В начале декабря студия 20th Century Fox приостановила съемки «Богемной рапсодии» и уволила режиссера фильма Брайана Сингера. Студия объяснила такое решение его прогулами и конфликтами с членами съемочной команды, в том числе с исполнителем главной роли Рами Малеком. Как сообщал The Hollywood Reporter, Сингер ругался с актерами и кидался в них декорациями.
Декстер Флетчер — британский актер и режиссер. Он снялся в более чем 80 фильмах и срежиссировал три картины: «Эдди „Орел“», «Солнце на Литом» и «Дикий Билл».