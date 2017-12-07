Создатели фильма о Фредди Меркьюри нашли режиссера на замену уволенному Брайану Сингеру

Флетчер приступит к работе над фильмом на следующей неделе. По данным источников Variety, на досъемки картины у него остается около двух недель, поскольку студия 20th Century Fox не переносила дату выхода фильма в связи с увольнением предыдущего режиссера Брайана Сингера. «Богемную рапсодию» планируют выпустить в прокат 25 декабря 2018 года.

В начале декабря студия 20th Century Fox приостановила съемки «Богемной рапсодии» и уволила режиссера фильма Брайана Сингера. Студия объяснила такое решение его прогулами и конфликтами с членами съемочной команды, в том числе с исполнителем главной роли Рами Малеком. Как сообщал The Hollywood Reporter, Сингер ругался с актерами и кидался в них декорациями.

Декстер Флетчер — британский актер и режиссер. Он снялся в более чем 80 фильмах и срежиссировал три картины: «Эдди „Орел“», «Солнце на Литом» и «Дикий Билл».