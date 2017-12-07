Давайте мы вас переселим в город мечты? Партнерская игра

«Простите меня, люди. Я виноват перед вами». Улюкаев выступил с последним словом

Meduza
09:28, 7 декабря 2017
Надежный источник

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, обвиняемый во взятке, выступил в суде с последним словом.

Улюкаев, сообщил корреспондент «Медузы» из зала суда, напомнил, что в ходе процесса неоднократно говорил о своей невиновности и вновь хочет заявить об этом в последнем слове.

«Дело не содержит никаких доказательств моей причастности к взятке. Более того, они свидетельствуют, что против меня совершена чудовищная провокация», — сказал бывший министр.

«Я виновен в другом. На протяжении многих лет я служил гражданам России, кое-что удалось сделать на благо людей. Но сделано недостаточно», — заявил Улюкаев.

«Только сам попадая в беду, начинаешь понимать, как тяжело живут люди. Простите меня за это, люди. Я виноват перед вами», — сказал министр, пообещав посвятить остаток жизни «отстаиванию интересов людей».

Алексей Улюкаев подозревается в получении взятки в размере 2 миллионов долларов наличными от главы «Роснефти» Игоря Сечина. По версии следствия, взятку Улюкаев требовал за положительное заключение по сделке, в рамках которой «Роснефть» покупала акции «Башнефти».
Улюкаев свою вину категорически отрицает и просит вынести ему оправдательный приговор. Обвинение считает вину бывшего министра экономического развития доказанной и просит приговорить его к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 миллионов рублей.
Приговор по делу Улюкаева суд, как ожидается, вынесет 15 декабря.

Суд над Алексеем Улюкаевым

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме