«Простите меня, люди. Я виноват перед вами». Улюкаев выступил с последним словом

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, обвиняемый во взятке, выступил в суде с последним словом.

Улюкаев, сообщил корреспондент «Медузы» из зала суда, напомнил, что в ходе процесса неоднократно говорил о своей невиновности и вновь хочет заявить об этом в последнем слове.

«Дело не содержит никаких доказательств моей причастности к взятке. Более того, они свидетельствуют, что против меня совершена чудовищная провокация», — сказал бывший министр.

«Я виновен в другом. На протяжении многих лет я служил гражданам России, кое-что удалось сделать на благо людей. Но сделано недостаточно», — заявил Улюкаев.

«Только сам попадая в беду, начинаешь понимать, как тяжело живут люди. Простите меня за это, люди. Я виноват перед вами», — сказал министр, пообещав посвятить остаток жизни «отстаиванию интересов людей».