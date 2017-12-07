Прокуратура потребовала посадить «Мисс Турцию». Она сравнила свои месячные с кровью жертв мятежа

Прокуратура Стамбула потребовала тюремного срока для победительницы конкурса «Мисс Турция-2017» Ытыр Эсен, которая в твиттере сравнила свои месячные с кровью погибших во время попытки переворота в Турции в 2016 году. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet Daily News.

Прокуратура требует посадить Эсен на срок от шести месяцев до года за «оскорбление общественности». Обвинения против девушки выдвинули три человека, сообщил прокурор.

Поводом для обвинений стала запись в твиттере, которую Эсен сделала в первую годовщину мятежа, произошедшего в Турции 15 июля 2016 года. Девушка написала: «Этим утром у меня месячные в честь мучеников 15 июля. Моя кровь — это символ их крови», сообщает BBC News. Мучениками президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган часто называет своих сторонников, погибших во время подавления мятежа, отмечает издание.

Твит Эсен привлек внимание в сентябре 2017 года — после того, как она стала победительницей конкурса «Мисс Турция-2017». Организаторы конкурса назвали его «неприемлемым» и лишили девушку короны.

Эсен заявила, что запись была сделана без политических мотивов. Позже она добавила, что таким образом хотела «с иронией почтить память погибших 15 июля 2016 года», но не хотела никого оскорбить.