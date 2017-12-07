Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Лидером среди российских регионов по размеру зарплат является Ямало-Ненецкий округ. К такому выводу пришли авторы исследования «Уровень и распределение зарплат в регионах России — 2017», подготовленного РИА Рейтинг (входит в медиахолдинг «Россия сегодня»).

Доля работающих с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц в Ямало-Ненецком округе превышает 23%. в этом регионе — 58,6 тысячи рублей (данные на апрель 2017 года).

На втором месте в списке регионов с самыми высокими зарплатами — Чукотский АО, где зарплату более 100 тысяч рублей получают 20,98% работников, а медианная зарплата — 57,2 тысячи рублей.

Москва, где 17% работающих получают более 100 тысяч рублей, заняла третье место. Медианная зарплата в Москве — 48,2 тысячи рублей.

Регионом с самыми низкими зарплатами, по данным авторов исследования, является Дагестан. В этой республике зарплаты от 100 тысяч рублей получает лишь 0,48% работающих, а медианная зарплата 13,6 тысячи рублей.