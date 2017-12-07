«Ашан» заподозрили в незаконном использовании символики FIFA и продаже санкционного сыра
В отношении торговой сети «Ашан» возбуждено административное дело за незаконное использование символики FIFA, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Московская полиция, рассказал собеседник агентства, по заявлению FIFA провела проверку в торговой сети, в ходе которой был обнаружено «более 1,5 тысячи единиц продукции с признаками незаконного использования чужих товарных знаков», включая товары для детей.
В отношении ООО «Ашан» возбуждено административное производство по ст. 14.10 КоАП РФ — «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».
Днем ранее Россельхознадзор заявил, что подозревает «Ашан» в продаже сыра, ввезенного в Россию в обход продуктового эмбарго. Подозрительную продукцию надзорное ведомство обнаружило в магазине «Мой Ашан» на Тверской улице в Москве. В свою очередь представители «Ашана» сообщили, что не получали от Россельхознадзора никаких предписаний по поводу сыра.
«В столичные правоохранительные органы обратились представители Международной федерации футбола. Они заявили, что в магазинах сети „Ашан“ в Москве продаются канцелярские товары и детские игры, оформление которых содержит символику, сходную до степени смешения с товарными знаками, запатентованными FIFA», — сказал собеседник агентства.