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«Ашан» заподозрили в незаконном использовании символики FIFA и продаже санкционного сыра

ТАСС
06:40, 7 декабря 2017
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В отношении торговой сети «Ашан» возбуждено административное дело за незаконное использование символики FIFA, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Московская полиция, рассказал собеседник агентства, по заявлению FIFA провела проверку в торговой сети, в ходе которой был обнаружено «более 1,5 тысячи единиц продукции с признаками незаконного использования чужих товарных знаков», включая товары для детей.

В отношении ООО «Ашан» возбуждено административное производство по ст. 14.10 КоАП РФ — «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

Днем ранее Россельхознадзор заявил, что подозревает «Ашан» в продаже сыра, ввезенного в Россию в обход продуктового эмбарго. Подозрительную продукцию надзорное ведомство обнаружило в магазине «Мой Ашан» на Тверской улице в Москве. В свою очередь представители «Ашана» сообщили, что не получали от Россельхознадзора никаких предписаний по поводу сыра.

«В столичные правоохранительные органы обратились представители Международной федерации футбола. Они заявили, что в магазинах сети „Ашан“ в Москве продаются канцелярские товары и детские игры, оформление которых содержит символику, сходную до степени смешения с товарными знаками, запатентованными FIFA», — сказал собеседник агентства.

ТАСС
В сеть «Ашан» входят более 300 магазинов по всей России разного формата — от гипермаркета до «магазина у дома». Первый магазин «Ашан» в России был открыт в 2002 году.
Статья 14.10 КоАП предусматривает наказание для юридических лиц в виде штрафа от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией товаров.
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