«Ашан» заподозрили в незаконном использовании символики FIFA и продаже санкционного сыра

В отношении торговой сети «Ашан» возбуждено административное дело за незаконное использование символики FIFA, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Московская полиция, рассказал собеседник агентства, по заявлению FIFA провела проверку в торговой сети, в ходе которой был обнаружено «более 1,5 тысячи единиц продукции с признаками незаконного использования чужих товарных знаков», включая товары для детей.

В отношении ООО «Ашан» возбуждено административное производство по ст. 14.10 КоАП РФ — «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

Днем ранее Россельхознадзор заявил, что подозревает «Ашан» в продаже сыра, ввезенного в Россию в обход продуктового эмбарго. Подозрительную продукцию надзорное ведомство обнаружило в магазине «Мой Ашан» на Тверской улице в Москве. В свою очередь представители «Ашана» сообщили, что не получали от Россельхознадзора никаких предписаний по поводу сыра.