Умер французский певец Джонни Холлидей

Во Франции умер певец Джонни Холлидей, ему было 74 года. О смерти артиста сообщила его вдова Летиция.

«Он ушел от нас так же, как прожил всю жизнь — мужественно и с достоинством», — рассказала Летиция Холлидей.

У Холлидей диагностировали рак легких. Его госпитализировали в ноябре, но после недели в клинике певец решил вернуться домой.

«В каждом нас есть что-то от Джонни. Он оставил след в жизни французов всех поколений», — заявил президент Франции Франсуа Макрон.