Умер французский певец Джонни Холлидей
Во Франции умер певец Джонни Холлидей, ему было 74 года. О смерти артиста сообщила его вдова Летиция.
«Он ушел от нас так же, как прожил всю жизнь — мужественно и с достоинством», — рассказала Летиция Холлидей.
У Холлидей диагностировали рак легких. Его госпитализировали в ноябре, но после недели в клинике певец решил вернуться домой.
«В каждом нас есть что-то от Джонни. Он оставил след в жизни французов всех поколений», — заявил президент Франции Франсуа Макрон.
Джонни Холлидей родился в 1943 году, его настоящее имя — Жан-Филипп Лео Смет. Свой дебютный альбом «Hello Johnny» он выпустил в 1960 году.
За свою карьеру Холлидей выпустил 18 платиновых пластинок, в общей сложности было продано 110 миллионов копий его дисков.