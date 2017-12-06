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Умер французский певец Джонни Холлидей

Le Monde
05:31, 6 декабря 2017
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Во Франции умер певец Джонни Холлидей, ему было 74 года. О смерти артиста сообщила его вдова Летиция.

«Он ушел от нас так же, как прожил всю жизнь — мужественно и с достоинством», — рассказала Летиция Холлидей.

У Холлидей диагностировали рак легких. Его госпитализировали в ноябре, но после недели в клинике певец решил вернуться домой.

«В каждом нас есть что-то от Джонни. Он оставил след в жизни французов всех поколений», — заявил президент Франции Франсуа Макрон.

Johnny Hallyday — Noir cʼest noir
JohnnyHallydayVEVO
Джонни Холлидей родился в 1943 году, его настоящее имя — Жан-Филипп Лео Смет. Свой дебютный альбом «Hello Johnny» он выпустил в 1960 году.
За свою карьеру Холлидей выпустил 18 платиновых пластинок, в общей сложности было продано 110 миллионов копий его дисков.
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