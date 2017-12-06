ЦСКА вылетел из Лиги чемпионов

В плей-офф Лиги чемпионов выйдут «Манчестер Юнайтейд» и «Базель», который победил в последней игре «Бенфику» 2:0 и занял в группе второе место.

Московский «Спартак» накануне последнего матча в групповом турнире Лиги чемпионов занимает в своей группе третье место после «Ливерпуля» и «Севильи». Чтобы «Спартак» пробился в плей-офф, он должен победить «Ливерпуль», а «Севилья» должна не выиграть у «Марибора».