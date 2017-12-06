ЦСКА вылетел из Лиги чемпионов
Московский ЦСКА в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов проиграл «Манчестер Юнайтед» 2:1 и прекратил выступление на турнире.
По итогам шести туров ЦСКА занял третье место с девятью очками.
В плей-офф Лиги чемпионов выйдут «Манчестер Юнайтейд» и «Базель», который победил в последней игре «Бенфику» 2:0 и занял в группе второе место.
ЦСКА с третьего места выйдет в плей-офф Лиги Европы.
Матч #МЮЦСКА завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев pic.twitter.com/IbPgD6ZgS5— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 5, 2017
Весной европейский сезон армейцев продолжится в Лиге Европы. Соперника узнаем в понедельник pic.twitter.com/BjDkkuOsFY— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 5, 2017
Московский «Спартак» накануне последнего матча в групповом турнире Лиги чемпионов занимает в своей группе третье место после «Ливерпуля» и «Севильи». Чтобы «Спартак» пробился в плей-офф, он должен победить «Ливерпуль», а «Севилья» должна не выиграть у «Марибора».