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ЦСКА вылетел из Лиги чемпионов

Meduza
21:38, 5 декабря 2017
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Московский ЦСКА в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов проиграл «Манчестер Юнайтед» 2:1 и прекратил выступление на турнире.

По итогам шести туров ЦСКА занял третье место с девятью очками. 

В плей-офф Лиги чемпионов выйдут «Манчестер Юнайтейд» и «Базель», который победил в последней игре «Бенфику» 2:0 и занял в группе второе место. 

ЦСКА с третьего места выйдет в плей-офф Лиги Европы.

Московский «Спартак» накануне последнего матча в групповом турнире Лиги чемпионов занимает в своей группе третье место после «Ливерпуля» и «Севильи». Чтобы «Спартак» пробился в плей-офф, он должен победить «Ливерпуль», а «Севилья» должна не выиграть у «Марибора».
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