ЦБ зафиксировал исторический минимум ставки по ипотечным кредитам

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях опустилась до исторического минимума — 9,95%, объявил Банк России.

Из-за снижения ставки, цитирует РИА Новости заявление регулятора, в октябре на рынке первичного ипотечного кредитования был зафиксирован рекордный с начала года результат — более 112 тысяч выданных кредитов на общую сумму в 213,1 миллиарда рублей.

В январе-октябре 2017 года объем выданных ипотечных кредитов в рублях вырос почти 30% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 800 тысяч кредитов на общую сумму более 1,5 триллиона рублей.