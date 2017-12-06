Школьника в Екатеринбурге высадили из автобуса за монету в 20 центов

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку в связи с решением кондуктора маршрутного автобуса номер 047 высадить 12-летнего школьника. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Ребенок 5 декабря дал кондуктору деньги за проезд, и среди монет оказались американские 20 центов. По словам школьника, ему монету дали в качестве сдачи, а он не заметил. После этого кондуктор потребовал от ребенка выйти из автобуса.

В прокуратуре отметили, что изучат записи камеры в автобусе и затребуют у организатора маршрутного рейса документы по обучению кондукторов.