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Школьника в Екатеринбурге высадили из автобуса за монету в 20 центов

URA.RU
06:48, 6 декабря 2017
Надежный источник

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку в связи с решением кондуктора маршрутного автобуса номер 047 высадить 12-летнего школьника. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Ребенок 5 декабря дал кондуктору деньги за проезд, и среди монет оказались американские 20 центов. По словам школьника, ему монету дали в качестве сдачи, а он не заметил. После этого кондуктор потребовал от ребенка выйти из автобуса.

В прокуратуре отметили, что изучат записи камеры в автобусе и затребуют у организатора маршрутного рейса документы по обучению кондукторов.

«Прокуратура будет выяснять обстоятельства инцидента. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подытожили нашему агентству в свердловской прокуратуре.

URA.RU
В США в настоящее время не используется монета номиналом в 20 центов. Такая монета имела хождение в 19-м веке, но сейчас она представляет коллекционную ценность. Распространена монета номиналом в 25 центов.
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