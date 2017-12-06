Самолет AirBaltic выкатился за пределы ВПП в Шереметьево

Обновление: В авиакомпании AirBaltic заявили, что самолет выехал за пределы ВПП из-за сильного ветра и скользкой полосы.

Самолет авиакомпании AirBaltic выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево.

Проскользили мимо рулежной дорожки. Ждем буксир. #шереметьево A post shared by Сергей Самойлов (@03_sergey) on Dec 6, 2017 at 4:20am PST

Из-за происшествия одна из ВПП в Шереметьево закрыта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Вторая полоса, по данным источников «Интерфакса», открыта. С одной полосой, по их словам, аэропорт будет работать до 18:00 мск. «Аэрофлот» предупредил своих пассажиров об ожидаемой корректировке расписания.

По данным онлайн-табло аэропорта, самолет AirBaltic, выполнявший рейс из Риги, совершил посадку в Шереметьево в 15:13 мск.

Как рассказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах, после прилета из Риги самолет AirBaltic при выруливании «не удержался в створе и выкатился передней стойкой шасси на 5 метров за пределы ВПП».

На борту находились 52 пассажира. Все они штатно покинули судно.

В Москве и Подмосковье, как сообщается днем 6 декабря, идет сильный снег.