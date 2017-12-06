Россия остановила разработку «ядерного поезда» из-за нехватки средств

Разработка боевого железнодорожного комплекса нового поколения «Баргузин» не вошла в новую госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы из-за недостатка финансирования, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ТАСС.

«На все ракетные программы для РВСН денег нет, пришлось временно пожертвовать „Баргузином“ ради „Сармата“ и РС-26 „Рубеж“, включенных в новую госпрограмму», — сказал собеседник агентства в оборонно-промышленном комплексе.

Разработка «Баргузина», по его словам, прекращена с осени 2016 года. Последней выполненной по нему работой стало бросковое испытание ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк.