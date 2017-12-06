Россия объявила в розыск «богатейшего человека Молдавии». Его обвинили в покушении на убийство

Российские следователи объявили в международный розыск главу Демократической партии Молдавии, миллиардера Владимира Плахотнюка. Он заочно арестован, рассказали в пресс-службе Басманного суда 6 декабря.

Дело против Плахотнюка возбуждено по статье об покушении на убийство в составе группы лиц. Официально о подробностях дела ничего не сообщается.

Источники «Росбалта» рассказали, что Плахотнюка разыскивают в связи с покушением на банкира Германа Горбунцова в Лондоне в 2012 году. В Великобританию Горбунцов уехал, когда против него завели дело о мошенничестве, но потом, по данным «Росбалта», банкир написал явку с повинной. В Горбунцова выпустили восемь пуль, но он выжил.

По обвинению в непосредственном исполнении убийства в Москве был задержан Виталий Прока, который ранее был судим за убийство. Россия затем выдала Проку Румынии, где его также разыскивали за убийство.

Прока, как рассказали «Росбалту» знакомые Горбунцова, дал показания о том, что Плахотнюк причастен не только к покушению на банкира, но и к другим убийствам.