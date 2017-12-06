Госдума одобрила передачу мэрии Москвы права взимать штрафы за нарушение ПДД
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит мэрии Москвы самостоятельно выписывать штрафы за нарушение правил дорожного движения, забрав эти функции у МВД. За документ проголосовали 304 депутата, 99 выступили против, пятеро воздержались. Трансляция заседания шла на сайте Думы.
Москве предложено передать право рассматривать следующие административные нарушения, зафиксированные камерами в автоматическом режиме:
- управление такси без техосмотра,
- вождение без ремня безопасности или шлема,
- превышение скорости,
- нарушение правил движения на автомагистрали, переездах и перекрестках,
- нарушение правил расположения машины на дороге и требований знаков,
- выезд на полосу для общественного транспорта,
- отказ уступить дорогу пешеходам,
- нарушение правил парковки,
- нарушение правил перевозки грузов,
- нарушение правил движения в жилых зонах,
- использование телефона за рулем.
На заседании глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников заметил, что ко второму чтению в законопроекта добавят возможность передавать полномочия МВД не только Москве, но и другим региональным властям.
Одобренный депутатами законопроект был внесен в Госдуму в 2015 году. Он рассматривался одновременно с альтернативным документом депутата Вячеслава Лысакова, который предлагал создать единый федеральный центр автоматической фиксации дорожных нарушений. Предложение Лысакова было отклонено.
С 2013 году Москва и Санкт-Петербург уже имеют право выписывать штрафы за нарушение правил остановки и стоянки, а также городской парковки.