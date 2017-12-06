Госдума одобрила передачу мэрии Москвы права взимать штрафы за нарушение ПДД

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит мэрии Москвы самостоятельно выписывать штрафы за нарушение правил дорожного движения, забрав эти функции у МВД. За документ проголосовали 304 депутата, 99 выступили против, пятеро воздержались. Трансляция заседания шла на сайте Думы.

Москве предложено передать право рассматривать следующие административные нарушения, зафиксированные камерами в автоматическом режиме:

управление такси без техосмотра,

вождение без ремня безопасности или шлема,

превышение скорости,

нарушение правил движения на автомагистрали, переездах и перекрестках,

нарушение правил расположения машины на дороге и требований знаков,

выезд на полосу для общественного транспорта,

отказ уступить дорогу пешеходам,

нарушение правил парковки,

нарушение правил перевозки грузов,

нарушение правил движения в жилых зонах,

использование телефона за рулем.

На заседании глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников заметил, что ко второму чтению в законопроекта добавят возможность передавать полномочия МВД не только Москве, но и другим региональным властям.