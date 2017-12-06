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Госдума одобрила передачу мэрии Москвы права взимать штрафы за нарушение ПДД

Государственная дума России
09:33, 6 декабря 2017
Надежный источник

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит мэрии Москвы самостоятельно выписывать штрафы за нарушение правил дорожного движения, забрав эти функции у МВД. За документ проголосовали 304 депутата, 99 выступили против, пятеро воздержались. Трансляция заседания шла на сайте Думы.

Москве предложено передать право рассматривать следующие административные нарушения, зафиксированные камерами в автоматическом режиме:

  • управление такси без техосмотра,
  • вождение без ремня безопасности или шлема,
  • превышение скорости,
  • нарушение правил движения на автомагистрали, переездах и перекрестках,
  • нарушение правил расположения машины на дороге и требований знаков,
  • выезд на полосу для общественного транспорта,
  • отказ уступить дорогу пешеходам,
  • нарушение правил парковки,
  • нарушение правил перевозки грузов,
  • нарушение правил движения в жилых зонах,
  • использование телефона за рулем.

На заседании глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников заметил, что ко второму чтению в законопроекта добавят возможность передавать полномочия МВД не только Москве, но и другим региональным властям.

Одобренный депутатами законопроект был внесен в Госдуму в 2015 году. Он рассматривался одновременно с альтернативным документом депутата Вячеслава Лысакова, который предлагал создать единый федеральный центр автоматической фиксации дорожных нарушений. Предложение Лысакова было отклонено.
С 2013 году Москва и Санкт-Петербург уже имеют право выписывать штрафы за нарушение правил остановки и стоянки, а также городской парковки.
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