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В России горе присвоили название Сил специальных операций

Официальный интернет-портал правовой информации
13:27, 5 декабря 2017
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Одна из ранее безымянных гор на территории Северной Осетии — Алании получила название Сил специальных операций. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Название присвоено горе с координатами 42˚50,1' северной широты, 43˚45,1' восточной долготы на хребте Соудор. Абсолютная высота горы — 3939 метров.

Назвать гору Силы специальных операций предложило Минобороны. Собрание представителей муниципального образования Ирафский район, на территории которого расположена гора, а также парламент Северной Осетии предложение одобрили.

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