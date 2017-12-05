В России горе присвоили название Сил специальных операций
Одна из ранее безымянных гор на территории Северной Осетии — Алании получила название Сил специальных операций. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Название присвоено горе с координатами 42˚50,1' северной широты, 43˚45,1' восточной долготы на хребте Соудор. Абсолютная высота горы — 3939 метров.
Назвать гору Силы специальных операций предложило Минобороны. Собрание представителей муниципального образования Ирафский район, на территории которого расположена гора, а также парламент Северной Осетии предложение одобрили.