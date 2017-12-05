В Приморье троих учеников младших классов вызвали повесткой в военкомат
В Уссурийске Приморского края трое учеников младших классов получили повестки с требованием явиться в военкомат для постановки на воинский учет. Фотография одной из таких повесток вместе со свидетельством о рождении была опубликована в инстаграме, сообщает ИА Приморье24.
Дед одного из получивших повестку также написал в одной из соцсетей, что собирается сходить в военкомат вместе со своим семилетним внуком. «А то запишут в уклонисты», — пошутил он.
В Уссурийском военкомате подтвердили «Интерфакс-Россия» факт рассылки повесток семилетним жителям города, добавив, что произошла ошибка.
«Письменные вызовы были составлены на основании списков юношей 2001 года рождения, предоставленных подразделением Уссурийской городской центральной больницы», — сообщил представитель военокомата.
Из-за некорректных данных, предоставленных больницей, вызовы ошибочно получили трое мальчиков 2010 года рождения, добавил он.
В свою очередь представитель отделения подготовки призыва военного комиссариата Уссурийска заявил РИА Новости, что повестка по ошибке была отправлена лишь одному младшему школьнику, а не троим. В военкомат, добавил он, получившему повестку семилетнему мальчику приходить не нужно. «За неявку ничего не будет», — сказал собеседник агентства.