В Приморье троих учеников младших классов вызвали повесткой в военкомат

В Уссурийске Приморского края трое учеников младших классов получили повестки с требованием явиться в военкомат для постановки на воинский учет. Фотография одной из таких повесток вместе со свидетельством о рождении была опубликована в инстаграме, сообщает ИА Приморье24.

A post shared by Марк Чернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che) on Dec 4, 2017 at 4:10pm PST

Дед одного из получивших повестку также написал в одной из соцсетей, что собирается сходить в военкомат вместе со своим семилетним внуком. «А то запишут в уклонисты», — пошутил он.

В Уссурийском военкомате подтвердили «Интерфакс-Россия» факт рассылки повесток семилетним жителям города, добавив, что произошла ошибка.

«Письменные вызовы были составлены на основании списков юношей 2001 года рождения, предоставленных подразделением Уссурийской городской центральной больницы», — сообщил представитель военокомата.

Из-за некорректных данных, предоставленных больницей, вызовы ошибочно получили трое мальчиков 2010 года рождения, добавил он.

В свою очередь представитель отделения подготовки призыва военного комиссариата Уссурийска заявил РИА Новости, что повестка по ошибке была отправлена лишь одному младшему школьнику, а не троим. В военкомат, добавил он, получившему повестку семилетнему мальчику приходить не нужно. «За неявку ничего не будет», — сказал собеседник агентства.