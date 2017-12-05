В Петербурге закрасили граффити в память о жертвах теракта в метро

В Санкт-Петербурге закрасили граффити в память о жертвах теракта, произошедшего в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Об этом во «ВКонтакте» рассказала местная жительница Екатерина Алимова.

Граффити было нанесено на трансформаторную будку возле дома 29 по улице Серпуховской. На нем был изображен свет в конце тоннеля. Рисунок сопровождала надпись «Тьма не страшна, если стремишься к свету».

Авторы граффити — художники из арт-группы «Явь». «Сейчас, как и всегда, нужно стремиться к свету, и, не останавливаясь ни перед чем, делать свое дело. Как не остановился машинист поезда, когда ситуация стала критической, и вывел состав из тоннеля», — подписали изображение художники.

Алимова сообщила, что граффити закрасили 4 декабря. Почему это было сделано, неизвестно.

Как отмечает TJournal, 29 ноября некий Павел К. через городской портал «Наш Петербург» попросил «очистить от надписей» трансформаторную будку с граффити в память о жертвах теракта. Заявка была передана в жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга со сроком решения до 11 декабря.