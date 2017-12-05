Михай I страдал от лейкемии, а также еще одной формы рака — об этом в 2016 году объявила румынская королевская семья.

В Швейцарии в возрасте 96 лет умер последний король Румынии Михай I, правивший страной в двадцатых и — повторно — в сороковых годах XX века. Об этом сообщает Associated Press.

Михай I первый раз вступил на румынский престол в 1927 году в возрасте 6 лет, после того, как его отец Кароль отрекся от своих прав на трон и уехал из Румынии. Царствовал под опекой регентов до 1930 года, пока Кароль не вернулся в страну и не сместил сына.

Михай I повторно пришел к власти в Румынии в 1940 году. В 1944 году приказал арестовать пронемецкое правительство страны и разорвать союз с нацистской Германией. За это в 1945 году он получил высший военный орден СССР «Победа».

Король эмигрировал в Швейцарию после того, как в 1947 году коммунистическое правительство Румынии упразднило монархию.