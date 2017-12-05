Центр Сербского назвал регионы РФ с самым высоким уровнем заболевания депрессией
Самый высокий уровень заболеваемости депрессией среди российских регионов прошлом году был зафиксирован в Сибирском федеральном округе. Такие данные обнародовал Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского.
В Сибирском федеральном округе уровень заболевания депрессией составил в 2016 году 96,6 случая на 100 тысяч населения. Второе и третье места занимают Центральный (87,1) и Южный (73,1) федеральные округа.
Наименее распространена депрессия на Северном Кавказе — 34,9 случая на 100 тысяч населения.
В среднем по России уровень заболевания депрессией составил в 2016 году 69,5 случая на 100 тысяч человек.
По состоянию на 2016 год, в России были зарегистрированы 101,1 тысячи человек с депрессией. При этом, как отметил глава отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии Центра Сербского Борис Казаковцев, незарегистрированных больных может быть в 3–4 раза больше.
«В Сибирском округе высокий уровень депрессий и высокая частота самоубийств. Там могут оказывать недостаточную медпомощь или она доступна больше городским жителям, чем сельским. А в Южном и Центральном картина другая: хороший уровень выявления больных депрессией, более активно работает психиатрическая служба. В этих округах люди регистрируются и лечатся, поэтому до суицидов дело не доходит», — пояснил руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии центра имени В.П. Сербского Борис Положий.