Премию «Русский Букер» получила Александра Николаенко
Лауреатом литературной премии «Русский Букер» в 2017 году стала Александра Николаенко, автор романа «Убить Бобрыкина. История одного убийства». Об этом сообщает сайт «Горький».
Как отметила литературный критик Наталья Ломыкина, премию впервые вручили за дебют.
Лауреату достанется приз в 1,5 млн рублей, финалистам — Михаилу Гиголашвили, Игорю Малышеву, Владимиру Медведеву, Александру Мелихову и Дмитрию Новикову — по 150 000 рублей.
Помимо Николаенко на премию претендовали Михаил Гиголашвили («Тайный год»), Игорь Малышев («Номах. Искры большого пожара»), Владимир Медведев («ЗАХХОК»), Александр Мелихов («Свидание с Квазимодо»), Дмитрий Новиков («Голомяное пламя»).
«Русский Букер» — старейшая независимая литературная премия в России, в 2017 году ее вручили в 26-й раз. В разные годы лауреатами премии становились Михаил Шишкин, Людмила Улицкая, Ольга Славникова, Александр Чудаков.