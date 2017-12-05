Музей Метрополитен призвали убрать картину 1938 года, «сексуализирующую ребенка». Музей отказался

Нью-йоркский музей Метрополитен отказался убрать из экспозиции картину художника Бальтюса «Спящая Тереза», которую некоторые посетители сочли «романтизацией сексуализации ребенка».

Activists demand Met remove painting of girl “in suggestive pose”, museum refuses https://t.co/D86nDIKvfM pic.twitter.com/XyTCkoBp40 — Jerry Coyne (@Evolutionistrue) December 5, 2017

Петиция с требованием убрать картину появилась в конце ноября. Ее автор Миа Мерилл заявила, что ее шокировало наличие в экспозиции Метропролитена изображение девочки в непристойной позе, и что в контексте большого количества обвинений в домогательствах музей невольно «поддерживает вуайеризм и объективацию детей»

«Увлечение автора картины Бальтуса девочками-подростками хорошо известно, и можно утверждать, что эта картина романтизирует сексуализацию ребенка», — сказано в петиции.

Мерилл подчеркнула, что призывает не к цензуре, а к более сознательному подходу к презентации картин. Она предположила, что музей может добавить в аннотацию к «Спящей Терезе» указание, что картина может оскорбить.

В музее Метрополитен заявили, что такие ситуации «создают возможность для разговора», и что изобразительное искусство подталкивает «эволюцию существующей культуры с помощью содержательной дискуссии и уважения к творческому выражению».