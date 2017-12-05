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Музей Метрополитен призвали убрать картину 1938 года, «сексуализирующую ребенка». Музей отказался

The New York Times
15:30, 5 декабря 2017
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Нью-йоркский музей Метрополитен отказался убрать из экспозиции картину художника Бальтюса «Спящая Тереза», которую некоторые посетители сочли «романтизацией сексуализации ребенка».

Петиция с требованием убрать картину появилась в конце ноября. Ее автор Миа Мерилл заявила, что ее шокировало наличие в экспозиции Метропролитена изображение девочки в непристойной позе, и что в контексте большого количества обвинений в домогательствах музей невольно «поддерживает вуайеризм и объективацию детей»

«Увлечение автора картины Бальтуса девочками-подростками хорошо известно, и можно утверждать, что эта картина романтизирует сексуализацию ребенка», — сказано в петиции.

Мерилл подчеркнула, что призывает не к цензуре, а к более сознательному подходу к презентации картин. Она предположила, что музей может добавить в аннотацию к «Спящей Терезе» указание, что картина может оскорбить.

В музее Метрополитен заявили, что такие ситуации «создают возможность для разговора», и что изобразительное искусство подталкивает «эволюцию существующей культуры с помощью содержательной дискуссии и уважения к творческому выражению».

Бальтюс (Бальтазар Клоссовски де Рола, 1908-2001) — французский художник. Он нередко изображал детей во «взрослых» позах или обнаженными. «Спящая Тереза» была написана в 1938 году. Модели — Терезе Бланшар — тогда было 12 или 13 лет.
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