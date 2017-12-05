Генпрокуратура Украины опубликовала запись разговора Саакашвили с бизнесменом, который якобы оплатил его акции протеста

Генпрокуратура Украины опубликовала аудиозапись, на которой, по утверждению ведомства, разговаривают Михаил Саакашвили и бизнесмен Сергей Курченко, якобы заплативший ему 500 тысяч долларов для организации протестов с целью захвата власти в стране.

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Разговор, как утверждают в Генпрокуратуре, случился 20 ноября 2017 года. На записи «Курченко» говорит, что у него есть «бизнес-интересы» на Украине и «возможность заходить в разные кабинеты» в России, и что он хочет построить с Саакашвили «длинную историю». Далее собеседники обсуждают, что «Саакашвили» должен прислать к «Курченко» своего представителя.

Разговору «Курченко» и «Саакашвили» в опубликованном Генпрокуратурой 30-минутном ролике предшествуют аудиозаписи и видеозаписи других разговоров — в том числе, предположительно, между соратником Саакашвили Северионом Дангадзе и неназванным доверенным лицом Курченко. «Доверенное лицо» спрашивает, в частности, «на что сможет рассчитывать» Курченко — вероятно, в случае прихода к власти Саакашвили.

На видеозаписях неназванный «курьер» передает Дангадзе деньги. Скрытую съемку, судя по всему, ведет именно курьер.