Бывшему главе полиции Казани дали 10,5 лет за похищение гражданина Казахстана

Бывший руководитель полиции Казани Руслан Халимдаров приговорен к 10 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за организацию похищения гражданина Казахстана.

Дело рассматривал Московский областной суд. Халимдаров признан виновным в похищении, контрабанде наркотиков и даче заведомо ложных показаний. Как установил суд, он вместе с подчиненными организовал похищение казахстанца Сумбата Оганова, которого вывезли в Россию и обвинили в контрабанде наркотиков. Он был приговорен к 13 годам колонии и провел под стражей 10 лет.

Дело Оганова в 2015 году пересмотрели и признали его виновным лишь в передаче наркотиков сообщнику. Приговор составил 8 лет; таким образом, Оганов незаконно отсидел 2,5 года в колонии. Позднее он отсудил 500 тысяч рублей компенсации.

Похищение было совершено в 2005 году. Как установил суд, сотрудники казанской полиции под руководством Халимдарова создали видимость выявления крупного международного канала поставки наркотиков. Для этого они купили в Казахстане 9 килограммов гашиша и сфабриковали дело в отношении Оганова.

Халимдарова задержали в конце 2013 года в ходе расследования другого дела о фабрикации преступления в казанской полиции.