Выплаты за рождение первенца получат семьи с доходом не более полутора прожиточных минимумов на человека

Ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка смогут получать семьи, где доход на человека не превышает полтора прожиточного минимума. Об этом говорится в поручении президента по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей.

Для расчета выплаты будет использоваться прожиточный минимум трудоспособного, установленный в регионе проживания семьи на второй квартал предыдущего года.

Выплаты на первенца предполагается начать с 1 января 2018 года. Размер выплаты будет соответствовать прожиточному минимуму ребенка, установленному в соответствующем регионе на второй квартал предыдущего года.