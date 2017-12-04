Выплаты за рождение первенца получат семьи с доходом не более полутора прожиточных минимумов на человека
Ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка смогут получать семьи, где доход на человека не превышает полтора прожиточного минимума. Об этом говорится в поручении президента по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей.
Для расчета выплаты будет использоваться прожиточный минимум трудоспособного, установленный в регионе проживания семьи на второй квартал предыдущего года.
Выплаты на первенца предполагается начать с 1 января 2018 года. Размер выплаты будет соответствовать прожиточному минимуму ребенка, установленному в соответствующем регионе на второй квартал предыдущего года.
В Москве прожиточный минимум для трудоспособного населения во втором квартале 2017 года составлял 18742 рубля, для детей — 14252 рубля.
Ввести в России ежемесячные выплаты на первенца до достижения им полутора лет предложил 28 ноября президент РФ Владимир Путин. Какие-либо ограничения на получение таких выплат тогда не оговаривались.
Также Путин предложил продлить действие программы материнского капитала, действующей в России с 2007 года, до 2021 года. Материнский капитал выдается при рождении (усыновлении) второго и последующих детей вне зависимости от материального положения семьи.