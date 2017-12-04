«Ведомости» отыскали данные об умерших военнослужащих российской армии. Минобороны не публикует эту информацию

Газета «Ведомости» узнала, сколько человек ежегодно умирают в российской армии. В 2015 году российская армия потеряла 626 военнослужащих, годом ранее — 790 человек. В 2013 году — 596 человек, в 2012-м — 630 человек. Такие данные содержатся в документах тендера на страхование военнослужащих в 2018-2019 годах. Причины смерти там не указаны.

«Ведомости» обращают внимание на высокое число умерших в 2014 году, когда российская армия участвовала в боевых действиях на Украине. Официально российские власти это не подтверждают, но журналисты неоднократно встречали войска РФ на Украине.