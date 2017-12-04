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«Ведомости» отыскали данные об умерших военнослужащих российской армии. Минобороны не публикует эту информацию

Ведомости
18:54, 4 декабря 2017
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Газета «Ведомости» узнала, сколько человек ежегодно умирают в российской армии. В 2015 году российская армия потеряла 626 военнослужащих, годом ранее — 790 человек. В 2013 году — 596 человек, в 2012-м — 630 человек. Такие данные содержатся в документах тендера на страхование военнослужащих в 2018-2019 годах. Причины смерти там не указаны.

«Ведомости» обращают внимание на высокое число умерших в 2014 году, когда российская армия участвовала в боевых действиях на Украине. Официально российские власти это не подтверждают, но журналисты неоднократно встречали войска РФ на Украине.

По словам бывшего офицера Минобороны, страхуются все военнослужащие — и призывники, и военнослужащие контрактной службы, в том числе офицеры, поэтому указанные в документах тендера цифры должны относиться ко всем категориям военнослужащих.

Ведомости
Минобороны не публикует информацию об умерших военнослужащих с 2010 года. Тем не менее, эта информация есть: по данным прокуратуры, в 2010 и 2009 году умерли 478 и 470 человек, в 2008-м — 471 человек.
Как отметил эксперт Антон Лавров, изучающий участие России в локальных конфликтах, численность российской армии постепенно растет, и на это нужно делать поправку при оценках.
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