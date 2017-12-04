В московских аэропортах из-за снегопада отменены и задержаны десятки рейсов
В аэропортах московского авиаузла из-за непогоды отменены и задержаны более 150 рейсов. Так, сообщает «Интерфакс», по состоянию на 9:00 мск в Домодедово задерживаются или прибыли с опозданием 75 рейсов, задерживается вылет 20 рейсов.
В Шереметьево, по данным онлайн-табло, отменены более 100 рейсов, намеченных на 4 декабря. Несколько десятков рейсов задержаны.
Авиакомпания «Аэрофлот», базирующаяся в Шереметьево, утром в понедельник объявила, что из-за сложных погодных условий отменяет 60 рейсов, намеченных на 4 декабря, и переносит вылет еще 35 рейсов.
МЧС и Гидрометцентр предупредили, что 4 декабря в Москве и Подмосковье ожидается сильный снегопад. По прогнозам метеорологов, за сутки выпадет до 9 мм осадков, более 15% декабрьской нормы. При ожидаемой температуре от -1 до плюс +1 по Цельсию возможны гололед, налипание мокрого снега и дождь. Также прогнозируется усиление ветра с порывами до 15 м/с, сообщает ТАСС. Снегопад, как ожидается, продлится в Москве и Подмосковье до 22:00.
Мэрия Москвы призвала автовладельцев пользоваться общественным транспортом, работа которой переведена в усиленный режим. Утром в понедельник загруженность дорог в Москве сервис «Яндекс.Пробки» оценивал в 8 баллов, прогнозируя, что такая ситуация сохранится как минимум до 11:00.