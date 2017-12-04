В московских аэропортах из-за снегопада отменены и задержаны десятки рейсов

В аэропортах московского авиаузла из-за непогоды отменены и задержаны более 150 рейсов. Так, сообщает «Интерфакс», по состоянию на 9:00 мск в Домодедово задерживаются или прибыли с опозданием 75 рейсов, задерживается вылет 20 рейсов.

В Шереметьево, по данным онлайн-табло, отменены более 100 рейсов, намеченных на 4 декабря. Несколько десятков рейсов задержаны.

Авиакомпания «Аэрофлот», базирующаяся в Шереметьево, утром в понедельник объявила, что из-за сложных погодных условий отменяет 60 рейсов, намеченных на 4 декабря, и переносит вылет еще 35 рейсов.