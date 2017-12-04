Шойгу попросил Путина без конкурса распределить заказы на оборонное строительство на триллион рублей
Министр обороны Сергей Шойгу попросил президента Владимира Путина назначить 12 организаций ведомства единственными исполнителями по строительным работам на десять лет. Об этом со ссылкой на неназванные источники в Минобороны пишет «Коммерсант».
По информации газеты, предложение было направлено 20 ноября, а Путин «завизировал, что согласен». Выбор строительных организаций связан с госпрограммой вооружений на 2018-2027 годы. По ней Минобороны должно получить около триллиона рублей (общая стоимость программы — 20 триллионов).
12 организаций, которые должны стать единственными исполнителями, заменят 45 ведомственных структур.
Реформа военно-строительного комплекса, как пишет «Коммерсант», связана с упразднением Федерального агентства специального строительства (Спецстрой), решение по которому было принято в 2016 году.
Ранее газета сообщала, что у Минобороны возникали претензии к качеству выполненных Спецстроем работ.