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Шойгу попросил Путина без конкурса распределить заказы на оборонное строительство на триллион рублей

Коммерсант
05:33, 4 декабря 2017
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Министр обороны Сергей Шойгу попросил президента Владимира Путина назначить 12 организаций ведомства единственными исполнителями по строительным работам на десять лет. Об этом со ссылкой на неназванные источники в Минобороны пишет «Коммерсант».

По информации газеты, предложение было направлено 20 ноября, а Путин «завизировал, что согласен». Выбор строительных организаций связан с госпрограммой вооружений на 2018-2027 годы. По ней Минобороны должно получить около триллиона рублей (общая стоимость программы — 20 триллионов).

12 организаций, которые должны стать единственными исполнителями, заменят 45 ведомственных структур.

Реформа военно-строительного комплекса, как пишет «Коммерсант», связана с упразднением Федерального агентства специального строительства (Спецстрой), решение по которому было принято в 2016 году.
Ранее газета сообщала, что у Минобороны возникали претензии к качеству выполненных Спецстроем работ.
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