Сбербанк по ошибке списал средства с карт клиентов
Сбербанк России объявил о новом сбое по операциям с картами своих клиентов. В понедельник, 4 декабря, у ряда клиентов был ошибочно уменьшен баланс счетов карт по несостоявшимся операциям.
Автоответчик в колл-центре организации информирует, что восстановление баланса будет выполнено в течение пяти рабочих дней.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Сбербанка, клиенты других банков также могут столкнуться с трудностями при использовании терминалов и в торговых сетях, которые обслуживаются Сбербанком.
На прошлой неделе клиенты Сбербанка уже жаловались на проблемы при проведении операций по картам. В частности, пользователи в различных городах не могли расплатиться картами в магазинах, а также снять наличные в банкоматах. Сбой в работе был ликвидирован в течение суток.