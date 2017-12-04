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Сбербанк по ошибке списал средства с карт клиентов

Интерфакс
15:35, 4 декабря 2017

Сбербанк России объявил о новом сбое по операциям с картами своих клиентов. В понедельник, 4 декабря, у ряда клиентов был ошибочно уменьшен баланс счетов карт по несостоявшимся операциям.

Автоответчик в колл-центре организации информирует, что восстановление баланса будет выполнено в течение пяти рабочих дней.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Сбербанка, клиенты других банков также могут столкнуться с трудностями при использовании терминалов и в торговых сетях, которые обслуживаются Сбербанком.

На прошлой неделе клиенты Сбербанка уже жаловались на проблемы при проведении операций по картам. В частности, пользователи в различных городах не могли расплатиться картами в магазинах, а также снять наличные в банкоматах. Сбой в работе был ликвидирован в течение суток.
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