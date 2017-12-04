Премию Мильнера и Цукерберга вручили создателям карты следов Большого взрыва

В Сан-Франциско объявили лауреатов премии Breakthrough Prize. За исследования в области фундаментальной физики премию получила команда проекта , которая создала карту реликтового излучения, оставшегося после Большого взрыва.

Премию в области математики получили Кристофер Хакон и Джеймс Маккернан — за исследования в области бирациональной геометрии, в частности минимальной модели в высоких размерностях. Размер вознаграждения обеих премий составляет 3 миллиона долларов.

Помимо этого пять ученых получили трехмиллионную премию за исследования в областях, связанных с изучением живых организмов и продлением жизни.