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Премию Мильнера и Цукерберга вручили создателям карты следов Большого взрыва

Breakthrough Prize
08:50, 4 декабря 2017
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В Сан-Франциско объявили лауреатов премии Breakthrough Prize. За исследования в области фундаментальной физики премию получила команда проекта WMAP, которая создала карту реликтового излучения, оставшегося после Большого взрыва.

Премию в области математики получили Кристофер Хакон и Джеймс Маккернан — за исследования в области бирациональной геометрии, в частности минимальной модели в высоких размерностях. Размер вознаграждения обеих премий составляет 3 миллиона долларов.

Помимо этого пять ученых получили трехмиллионную премию за исследования в областях, связанных с изучением живых организмов и продлением жизни.

Breakthrough Prize была учреждена создателями Google и Facebook Сергеем Брином и Марком Цукербергом, а также российским миллиардером Юрием Мильнером. Премию вручают с 2012 года.

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