На «Яндекс.Деньги» пожаловались за возможность продавать товары без чека для ухода от налогов

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) пожаловалась на «Яндекс.Платежку» (входит в «Яндекс.Деньги») и Robokassa за возможность продавать товары в интернете без чека. Жалобы, как пишет «Коммерсант», направлены в Федеральную налоговую службу и Центробанк.

Сервисы работают как посредники при оплате товаров, при этом они не обязаны отправлять чек покупателю. По мнению АКИТ, это позволяет недобросовестным магазинам уходить от налогов и отказывать в возврате товара по гарантии.

Для решения проблемы в ассоциации предлагают обязать продавца передавать чек в любом случае — по электронной почте, сообщением на телефон или вложить его в посылку. Номер телефона и электронную почту могут запрашивать банки при оформлении платежных поручений.

В ФНС признали, что посреднические сервисы по оплате покупок в интернете находятся вне правового поля. При этом ведомство рассчитывает, что по мере перехода на онлайн-кассы возможности по нарушению закона будут минимизированы.

«Яндекс.Платежка» заявила, что рекомендует продавцам отправлять чеки в связи с письмом из ФНС. «„Яндекс.Деньги“ соблюдают налоговые требования РФ. В случае с сервисом „Яндекс.Платежка“ (сервис платежей для небольших магазинов с оборотом не более 100 тыс рублей в год) мы не отрицаем требований ФНС о необходимости фискализировать платежи, а, наоборот, рекомендуем использовать ККТ, при этом уточнять порядок фискализации у регулятора магазинам нужно самостоятельно», — заявили в «Яндексе».