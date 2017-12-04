Микрофинансовую организацию «Удобные деньги» оштрафовали за использование молитвы «Отче наш» в рекламе
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Челябинской оштрафовало микрофинансовую организацию «Удобные деньги» за рекламу с использованием молитвы «Отче наш».
Антимонопольная служба, сообщило региональное управление ФАС, признала, что использование в рекламном сообщении религиозных христианских символов нарушает законодательство о рекламе, поскольку может являться оскорбительным для чувств верующих
«Компании выдано предписание о прекращении распространения указанной рекламы, оно исполнено. В настоящее время организация оспаривает решение Челябинского УФАС России в Арбитражном суде Челябинской области», — резюмировали в пресс-службе.
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