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Микрофинансовую организацию «Удобные деньги» оштрафовали за использование молитвы «Отче наш» в рекламе

ТАСС
07:46, 4 декабря 2017
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Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Челябинской оштрафовало микрофинансовую организацию «Удобные деньги» за рекламу с использованием молитвы «Отче наш». 

Управление ФАС по Челябинской области

Антимонопольная служба, сообщило региональное управление ФАС, признала, что использование в рекламном сообщении религиозных христианских символов нарушает законодательство о рекламе, поскольку может являться оскорбительным для чувств верующих

«Компании выдано предписание о прекращении распространения указанной рекламы, оно исполнено. В настоящее время организация оспаривает решение Челябинского УФАС России в Арбитражном суде Челябинской области», — резюмировали в пресс-службе.
Подробнее на ТАСС:http://tass.ru/proisshestviya/4780575

ТАСС
О возбуждении УФАС по Челябинской области дела о нарушении закона о рекламе в отношении «Удобных денег» стало известно в мае.
Тогда гендиректор «Удобных денег» Василий Орлов в комментарии «Коммерсанту» заявил, что в рекламе нет ничего оскорбительного. Орлов указал, что среди клиентов компании «много православных», для которых и были напечатаны календари. Глава микрофинансовой компании также заявил, что календари с молитвой лежали в офисах «Удобных денег», где их могли взять желающие, но не раздавались как рекламные материалы.
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