«Газета.ру» со ссылкой на источник пишет , что главная задача организации теперь — обучение чиновников работе в интернете.

Директором теперь будет бывший председатель правления Медиа-коммуникационного союза Сергей Петров. Совет возглавит руководитель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко ушел с поста директора Института развития интернета. Одновременно он лишился должности председателя совета этой организации.

Институт развития интернета появился в 2015 году. Он появился при содействии тогдашнего заместителя руководителя администрации президента Вячеслава Володина. На сайте организации говорится, что она способствует «построению активно действующей дискуссионной межотраслевой площадки» и «консолидации отраслевых исследований, их интерпретации и популяризации результатов».

Герман Клименко неоднократно высказывался в пользу ужесточения регулирования интернета государством. В частности, говорил о возможной блокировке в России крупных сервисов вроде фейсбука.