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Во Владимирской области матери сторонника Навального пригрозили увольнением за то, что сын сходил на митинг

Радио Свобода
15:31, 3 декабря 2017
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Волонтер штаба Алексея Навального из Владимирской области Антон Раков рассказал, что его матери грозят увольнением. По словам Ракова, ее вызывали к главе района и пригрозили сократить, если ее сын не прекратит участвовать в кампании Навального.

Активист не стал раскрывать место работы своей матери, отметив, что это бюджетное учреждение. «Она попросила меня перестать волонтерить на штаб Навального. И мне придется эту просьбу исполнить. Я не хочу, чтобы мама потеряла работу. В маленьком городе, где она живет, найти работу очень сложно», — рассказал Раков.

Антон Раков учится в Колледже инновационных технологий и предпринимательства во Владимире. Незадолго до встречи с Навальным, которая прошла 25 ноября, замдиректора колледжа Вера Мухаева убеждала студентов не идти на митинг и грозила проблемами с ФСБ. На «Медиазоне» опубликована расшифровка беседы.

Раков пошел на митинг, несмотря на ее наставления. После этого Мухаева звонила его матери и рассказывала, что тот занимается политикой.

Некоторые ребята из нашего колледжа поддерживают Навального тайно. А я не скрываю того, что разделяю взгляды этого политика. Я, например, прихожу в колледж со значками Навального. На моей странице в «ВКонтакте» были репосты анонса митинга. И я знаю, что сотрудники колледжа регулярно просматривают странички учеников.

Радио Свобода

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