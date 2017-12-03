Во Владимирской области матери сторонника Навального пригрозили увольнением за то, что сын сходил на митинг

Волонтер штаба Алексея Навального из Владимирской области Антон Раков рассказал, что его матери грозят увольнением. По словам Ракова, ее вызывали к главе района и пригрозили сократить, если ее сын не прекратит участвовать в кампании Навального.

Активист не стал раскрывать место работы своей матери, отметив, что это бюджетное учреждение. «Она попросила меня перестать волонтерить на штаб Навального. И мне придется эту просьбу исполнить. Я не хочу, чтобы мама потеряла работу. В маленьком городе, где она живет, найти работу очень сложно», — рассказал Раков.

Антон Раков учится в Колледже инновационных технологий и предпринимательства во Владимире. Незадолго до встречи с Навальным, которая прошла 25 ноября, замдиректора колледжа Вера Мухаева убеждала студентов не идти на митинг и грозила проблемами с ФСБ. На «Медиазоне» опубликована расшифровка беседы.

Раков пошел на митинг, несмотря на ее наставления. После этого Мухаева звонила его матери и рассказывала, что тот занимается политикой.