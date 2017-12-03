В Новосибирской области при пожаре погибли пятеро детей. Их отец спасся

При пожаре в Новосибирской области погибли пять детей, сообщает РИА Новости.

Рано утром 3 декабря загорелся частный трехквартирный дом в поселке Степной. Пожар начался, когда все спали. В квартире находились две девочки пяти и семи лет и трое мальчиков от семи месяцев до трех лет, а также их 32-летний отец и трое его гостей.

Один из гостей проснулся из-за дыма, выбил окно и попытался потушить пламя, но сделать этого не удалось. Соседи тоже не смогли попасть в квартиру, поскольку огонь уже был слишком сильным.

В итоге все взрослые спаслись. Как рассказали в МЧС, дети умерли в самом начале пожара от отравления угарным газом. СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (статья 109 УК РФ).

Мать погибших детей умерла. Отец воспитывал их один. Как сообщает ТАСС, всего в семье было шесть детей. Один из них в момент пожара находился у родственников.