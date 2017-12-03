В Крыму бывший сотрудник ГАИ сбил семерых подростков, сообщает РИА Новости. 2 декабря на «Жигулях» он въехал в подростков, когда те шли по тротуару. Четверых пострадавших отправили в больницу.

Как рассказала глава Братского сельского поселения Елена Измаилова, водитель ранее неоднократно попадался пьяным за рулем и «такое поведение сходило ему с рук». По ее словам, он хвастался связями в МВД.

Свидетельница происшествия Галина Русакова рассказала, что водитель специально въехал в группу подростков. «Я услышала, как за спиной ревет машина, не успела обернуться, как бежевое „Жигули“ врезается в детей, идущих по обочине. Подростки разлетелись в разные стороны, некоторые даже встать не могли, а водитель вылез из машины, явно в нетрезвом состоянии, и сказал, что ему все равно и он сделал это специально, потому что не в настроении», — сообщила Русакова.

Корреспондент РИА Новости, побывавший на месте происшествия, обратил внимание на знак ограничения скорости 20 километров в час.