Почетного музыкального директора Метрополитен-оперы обвинили в сексуальных домогательствах

Почетного музыкального директора Метрополитен-оперы Джеймса Ливайна обвинили в сексуальных домогательствах. Газета The New York Times ознакомилась с показаниями анонимного мужчины, который утверждает, что Ливайн начал домогаться его в 1985 году.

Как уверяет свидетель, который хотел сделать музыкальную карьеру, он познакомился с Ливайном на фестивале в Иллинойсе в 1985 году. На тот момент заявителю было 15 лет. По словам свидетеля, в первый раз Ливайн «чувственно взял его за руку», когда они шли к дому его родителей. В последующие разы Ливайн заставлял заявителя раздеваться и трогал его член.

Met officials acknowledged they had been aware since last year of a police report in which a man accused James Levine of sexually abusing him https://t.co/2pgmYLcIBZ — New York Times Arts (@nytimesarts) December 3, 2017

Домогательства продолжались и в Нью-Йорке, куда заявитель приезжал пробоваться на дирижера. По словам пострадавшего мужчины, Ливайн платил ему деньги — в общей сложности около 50 тысяч долларов. Сколько продолжались отношения, NYT не уточняет; по меньшей мере, несколько лет.

Метрополитен-опера пообещала начать внутреннее расследование по поводу обвинения. Руководитель театра Питер Гельб рассказал, что о полиция уведомила театр о расследовании в 2016 году. Тогда Ливайн отверг обвинения, и больше полиция в Метрополитен-оперу не обращалась. Сейчас театр решил расследовать дело самостоятельно, поскольку про домогательства стала массово писать пресса.