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Почетного музыкального директора Метрополитен-оперы обвинили в сексуальных домогательствах

The New York Times
12:10, 3 декабря 2017
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Почетного музыкального директора Метрополитен-оперы Джеймса Ливайна обвинили в сексуальных домогательствах. Газета The New York Times ознакомилась с показаниями анонимного мужчины, который утверждает, что Ливайн начал домогаться его в 1985 году.

Как уверяет свидетель, который хотел сделать музыкальную карьеру, он познакомился с Ливайном на фестивале в Иллинойсе в 1985 году. На тот момент заявителю было 15 лет. По словам свидетеля, в первый раз Ливайн «чувственно взял его за руку», когда они шли к дому его родителей. В последующие разы Ливайн заставлял заявителя раздеваться и трогал его член.

Домогательства продолжались и в Нью-Йорке, куда заявитель приезжал пробоваться на дирижера. По словам пострадавшего мужчины, Ливайн платил ему деньги — в общей сложности около 50 тысяч долларов. Сколько продолжались отношения, NYT не уточняет; по меньшей мере, несколько лет.

Метрополитен-опера пообещала начать внутреннее расследование по поводу обвинения. Руководитель театра Питер Гельб рассказал, что о полиция уведомила театр о расследовании в 2016 году. Тогда Ливайн отверг обвинения, и больше полиция в Метрополитен-оперу не обращалась. Сейчас театр решил расследовать дело самостоятельно, поскольку про домогательства стала массово писать пресса.

Слухи о домогательствах Джеймса Ливайна к подросткам ходили десятилетиями — по меньшей мере, с конца 1970-х годов. Он последовательно отрицал свою вину. В 1987 году Ливайн говорил, что понятия не имеет, кто распространяет подобные слухи и с какой целью.
Метрополитен-опера — один из главных театров в мире, а Джеймс Ливайн, 40 лет занимавший пост музыкального директора, — один из самых авторитетных дирижеров в мире.
До 2011 года он руководил еще и Бостонским симфоническим оркестром, но ушел из-за травмы позвоночника — из-за нее же он пропустил два сезона в Метрополитен-опере. В 2013 году он вернулся к работе, но из-за осложнений болезни Паркинсона его левая рука стала иногда дергаться, поэтому музыкантам стало сложнее с ним работать.
В 2016 году Джеймс Ливайн ушел с поста музыкального директора и занял почетную должность с аналогичным названием. Тем не менее, он до сих пор продолжает дирижировать — 31 декабря под его руководством будет исполнена опера «Тоска» Джакомо Пуччини.
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