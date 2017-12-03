Почетного музыкального директора Метрополитен-оперы обвинили в сексуальных домогательствах
Почетного музыкального директора Метрополитен-оперы Джеймса Ливайна обвинили в сексуальных домогательствах. Газета The New York Times ознакомилась с показаниями анонимного мужчины, который утверждает, что Ливайн начал домогаться его в 1985 году.
Как уверяет свидетель, который хотел сделать музыкальную карьеру, он познакомился с Ливайном на фестивале в Иллинойсе в 1985 году. На тот момент заявителю было 15 лет. По словам свидетеля, в первый раз Ливайн «чувственно взял его за руку», когда они шли к дому его родителей. В последующие разы Ливайн заставлял заявителя раздеваться и трогал его член.
Met officials acknowledged they had been aware since last year of a police report in which a man accused James Levine of sexually abusing him https://t.co/2pgmYLcIBZ— New York Times Arts (@nytimesarts) December 3, 2017
Домогательства продолжались и в Нью-Йорке, куда заявитель приезжал пробоваться на дирижера. По словам пострадавшего мужчины, Ливайн платил ему деньги — в общей сложности около 50 тысяч долларов. Сколько продолжались отношения, NYT не уточняет; по меньшей мере, несколько лет.
Метрополитен-опера пообещала начать внутреннее расследование по поводу обвинения. Руководитель театра Питер Гельб рассказал, что о полиция уведомила театр о расследовании в 2016 году. Тогда Ливайн отверг обвинения, и больше полиция в Метрополитен-оперу не обращалась. Сейчас театр решил расследовать дело самостоятельно, поскольку про домогательства стала массово писать пресса.
We are deeply disturbed by the news articles that are being published online today about James Levine. We are working on an investigation w outside resources to determine whether charges of sexual misconduct in the 1980s are true, so that we can take appropriate action.— Metropolitan Opera (@MetOpera) December 3, 2017