Григорий Родченков рассказал, что заместитель Мутко просил его «испортить» допинговую пробу украинской биатлонистки
Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал, что замминистра спорта Юрий Нагорных просил его «испортить» допинговую пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко.
Как заявил Родченков в интервью The New York Times, Нагорных хотел, чтобы в пробу украинки подмешали допинг во время соревнований в Москве — до Олимпиады в Сочи. По словам собеседника NYT, российское министерство опасалось конкуренции со стороны украинской сборной на Олимпиаде.
Как рассказал Родченков, чистую пробу нельзя сделать грязной — при исследовании выяснилось бы, что допинг добавили позднее.
В итоге на Олимпиаде Вита Семеренко и другие украинки выиграли золото в эстафете. Семеренко заняла третье место в спринте.
«За свою карьеру я сделал много „грязных“ атлетов чистыми, но не наоборот», — рассказал Родченков. (англ. яз.)