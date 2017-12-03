Как подготовиться к появлению младенца? Карточки «Медузы» и Dyson

Григорий Родченков рассказал, что заместитель Мутко просил его «испортить» допинговую пробу украинской биатлонистки

The New York Times
06:53, 3 декабря 2017
Надежный источник

Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал, что замминистра спорта Юрий Нагорных просил его «испортить» допинговую пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко.

Как заявил Родченков в интервью The New York Times, Нагорных хотел, чтобы в пробу украинки подмешали допинг во время соревнований в Москве — до Олимпиады в Сочи. По словам собеседника NYT, российское министерство опасалось конкуренции со стороны украинской сборной на Олимпиаде.

Как рассказал Родченков, чистую пробу нельзя сделать грязной — при исследовании выяснилось бы, что допинг добавили позднее.

В итоге на Олимпиаде Вита Семеренко и другие украинки выиграли золото в эстафете. Семеренко заняла третье место в спринте.

«За свою карьеру я сделал много „грязных“ атлетов чистыми, но не наоборот», — рассказал Родченков. (англ. яз.)

The New York Times
Григорий Родченков бежал в США и рассказал о государственной системе приема допинга российскими спортсменами. По словам Родченкова, он лично разработал «допинговый коктейль», который принимали атлеты в Сочи. Также он участвовал в подмене грязных проб на чистые — это происходило в Сочи при участии ФСБ.
Родченков — главный источник информации Всемирного антидопингового агентства и МОК, которые проводят расследования о приеме допинга россиянами. По итогам проверок, множество спортсменов лишились своих медалей на Олимпиадах в Сочи и Лондоне. Россия лишилась первого места на сочинской Олимпиаде.

Олимпиада в Сочи. Итоги

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Правда ли РПЦ верит в «ритуальное убийство» Романовых?
52 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме