Фигурант «высотного дела» Александр Погребов разбился при прыжке в вингсьюте
В Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии разбился российский спортсмен Александр Погребов. Он выполнял прыжок в вингсьюте.
По данным телеграм-канала «Мэш» (связан с «Лайфом»), Погребов разбился из-за того, что поздно раскрыл парашют. Когда он упал без сознания, парашют попал в реку и утащил спортсмена за собой — Погребов умер от травм и переохлаждения.
Александр Погребов был среди четырех бейсджамперов, которые проходили по «высотному делу». В 2014 году они оказались под следствием, поскольку спрыгнули с высотки на Котельнической набережной в тот же день, когда украинский руфер перекрасил на ней звезду в цвета украинского флага.
В итоге все четверо были оправданы. Им присудили компенсацию за нахождение под домашним арестом.
В августе 2017 года в швейцарских Альпах разбился другой фигурант этого же дела Алексей Широкожухов.