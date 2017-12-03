Фигурант «высотного дела» Александр Погребов разбился при прыжке в вингсьюте

В Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии разбился российский спортсмен Александр Погребов. Он выполнял прыжок в вингсьюте.

По данным телеграм-канала «Мэш» (связан с «Лайфом»), Погребов разбился из-за того, что поздно раскрыл парашют. Когда он упал без сознания, парашют попал в реку и утащил спортсмена за собой — Погребов умер от травм и переохлаждения.

Александр Погребов был среди четырех бейсджамперов, которые проходили по «высотному делу». В 2014 году они оказались под следствием, поскольку спрыгнули с высотки на Котельнической набережной в тот же день, когда украинский руфер перекрасил на ней звезду в цвета украинского флага.

В итоге все четверо были оправданы. Им присудили компенсацию за нахождение под домашним арестом.

В августе 2017 года в швейцарских Альпах разбился другой фигурант этого же дела Алексей Широкожухов.