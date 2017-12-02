Сенат США принял законопроект о налоговой реформе, предложенный партией республиканцев. Законопроект был принят голосами 51 сенатора; 49 человек, в том числе один республиканец, проголосовали против.

Рукописные правки в проект закона вносились до самого последнего момента. Сенаторы-демократы жаловались, что не успевают ознакомиться с ними.

Законопроект предполагает крупнейшее с 1980-х годов снижение налогов в США — в частности, снижение налога на прибыль предприятий с 35% до 20%. Индивидуальным налогоплательщикам планируется предоставить налоговые льготы до 2025 года.

Критики законопроекта утверждают, что нововведения выгодны в первую очередь крупному бизнесу и богатым людям, в то время как польза реформы для обычных людей неочевидна. Кроме того, законопроект приведет к увеличению дефицита бюджета в общей сложности на триллион долларов.

Ранее Палата представителей приняла свою версию законопроекта о налоговой реформе. Палатам предстоит согласовать оба варианта реформы перед передачей закона на подпись президенту.