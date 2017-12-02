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Сенат США принял законопроект о налоговой реформе

The Washington Post
07:57, 2 декабря 2017
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Сенат США принял законопроект о налоговой реформе, предложенный партией республиканцев. Законопроект был принят голосами 51 сенатора; 49 человек, в том числе один республиканец, проголосовали против.

Рукописные правки в проект закона вносились до самого последнего момента. Сенаторы-демократы жаловались, что не успевают ознакомиться с ними.

Законопроект предполагает крупнейшее с 1980-х годов снижение налогов в США — в частности, снижение налога на прибыль предприятий с 35% до 20%. Индивидуальным налогоплательщикам планируется предоставить налоговые льготы до 2025 года.

Критики законопроекта утверждают, что нововведения выгодны в первую очередь крупному бизнесу и богатым людям, в то время как польза реформы для обычных людей неочевидна. Кроме того, законопроект приведет к увеличению дефицита бюджета в общей сложности на триллион долларов.

Ранее Палата представителей приняла свою версию законопроекта о налоговой реформе. Палатам предстоит согласовать оба варианта реформы перед передачей закона на подпись президенту.

Законопроект о налоговой реформе — первая крупная реформа, которую удалось принять республиканцам после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Ранее в Конгрессе неоднократно пытались принять законопроект об отмене системы медицинского страхования, принятой при президенте Бараке Обаме (Obamacare), но сделать это им так и не удалось.
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