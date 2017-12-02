Съемки фильма про Фредди Меркьюри с Рами Малеком из «Мистера Робота» приостановили

Съемки фильма «Богемская рапсодия» про вокалиста Queen Фредди Меркьюри, которого должен сыграть актер Рами Малек, приостановлены. Студия 20th Century Fox объяснила приостановку производства «неожиданным отсутствием» режиссера Брайана Сингера.

Представители Сингера заявили, что речь идет о «проблемах со здоровьем», которые касаются режиссера и его семьи. «Брайан надеется вернуться к работе скоро после праздников», — заявили его представители.

По словам источников Deadline, до завершения основной части съемок оставалось две недели. По данным издания, в студии 20th Century Fox еще до приостановки съемок рассматривали возможность сменить режиссера.